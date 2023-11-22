ВСУ проигнорировали поручение Зеленского об ограничении воздушной тревоги

Спикер ВВС Украины Игнат: при вылетах МиГ-31 ВСУ продолжат объявлять тревогу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигнорировали поручение президента Владимира Зеленского об ограничении воздушной тревоги во время вылетов российских истребителей МиГ-31, способных нести гиперзвуковые ракетные комплексы (ГРК) «Кинжал». Об этом спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат сообщил «Украинскому радио».

Ранее глава республики требовал от военных разобраться с многочасовыми воздушными тревогами, которые происходят из-за вылетов носителей «Кинжалов». В свою очередь, представитель ВВС республики утверждает, что его ведомство не получало указаний о том, как оповещать население во время вылета истребителей с ГРК.

«Иногда информация есть, что МиГ взлетел с ракетой, иногда — что без ракеты, а иногда такой информации нет. Здесь рисковать мы не имеем права», — пояснил Игнат.

По словам представителя ВВС республики, объявления об опасности также будут звучать во время работы тактической авиации и при применении ударных беспилотников и реактивных систем залпового огня. Жителей республики будут уведомлять об опасности в официальном Telegram-канале Военно-воздушных сил.

В октябре президент России Владимир Путин объявил, что истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» будут постоянно патрулировать территорию Черного моря. Истребители были подготовлены к исполнению приказа в конце месяца.

