Захарова раскритиковала борьбу Запада с инакомыслием

Захарова заявила, что борьба Запада с инакомыслием касается связанных с РФ людей

На Западе продолжается борьба с общим для ЕС «инакомыслием», которая затрагивает людей, так или иначе связанных с Россией. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

«Особое внимание уделяется тем людям, которые выбиваются из мейнстрима и при этом так или иначе связаны с Россией», — уточнила дипломат.

В качестве примера Захарова привела опубликованную 14 ноября в бельгийской газете «Де Морген» статью под заголовком «Русские аристократы в Бельгии открыто защищают войну Путина». По словам дипломата, «внимание бельгийских журналистов привлекли потомки русских эмигрантов "первой волны", которых обвиняют во всех "смертных грехах"». К примеру, в поддержке президента России, а также отказе признавать украинскую государственность.

По мнению Марии Захаровой, публикация «вполне смахивает на публичный донос», а ее целью является заставить российских соотечественников замолчать.

Дипломат также заявила, что «бельгийские СМИ уже давно дискредитировали себя нечистоплотностью и дезинформацией».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции являются частью тотальной гибридной войны, которая объявлена против РФ. Дипломат рассказал об особенностях гибридной войны. Также Лавров упрекнул западные страны за борьбу с инакомыслием. По его словам, в настоящее время видно, что западные страны не принимают альтернативные точки зрения.