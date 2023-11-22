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05:26, 22 ноября 2023Мир

Арктический совет пожаловался на проблемы из-за прекращения контакта с Россией

В Арктическом совете заявили о проблемах из-за отсутствия нормальных связей с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Прекращение полноценного сотрудничества между Россией и другими членами Арктического совета затрудняет работу организации. Об этом заявил новый председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета норвежец Мортен Хеглунд в интервью изданию «Коммерсантъ».

Хеглунд отметил, что большая часть нормального двустороннего сотрудничества между Россией и остальными семью государствами (Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, США, Финляндией и Швецией) разрушена, и его больше нет. «И это по многим причинам — как политическим, так и практическим — создает множество проблем», — указал собеседник агентства.

Также он выразил мнение, что в ближайшее время организация вряд ли сможет вернуться к полноценной работе, какой она была несколько лет назад. Ключевой задачей Арктического совета Хеглунд назвал поиск способов, которые позволят сохранить его «целостным и значимым».

«Мы искренне верим, что Арктический совет стоит сохранить. Он выполнял свои задачи, постепенно повышая свою роль и актуальность. Если мы потеряем Арктический совет, восстановить его будет очень сложно», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в НАТО забили тревогу из-за превосходства России в Арктике. С точки зрения военного потенциала и возможностей военно-морские силы (ВМС) стран НАТО отстают от российского Северного флота на 10 лет. Такой вывод содержится в докладе Финского института международных отношений.

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      Екатерина Подвигина
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