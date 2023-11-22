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03:07, 22 ноября 2023Мир

Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план

Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план по Украине

Фото: Shealah Craighead / White House / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Украинский лидер подчеркнул, что если у бывшего главы Белого дома есть конкретный мирный план, то тот может рассказать о
нем. «Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что смог бы за 24 минуты объяснить Трампу, что мирное урегулирование не удастся достичь за 24 часа. Он также рассказал, что не общался с Трампом с момента его ухода из Белого дома в начале 2021 года.

До этого президент Украины призвал бывшего американского лидера раскрыть план по достижению мира на Украине за сутки.

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      Марина Совина
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