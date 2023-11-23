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16:41, 23 ноября 2023Культура

В Госдуме отреагировали на слова Вайкуле о покаянии россиян

Депутат Драпеко пригрозила прокуратурой желающим организовать концерт Вайкуле

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Концерты советской и латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле в России невозможны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на слова исполнительницы о том, что ее концерт в России станет возможен только после покаяния и извинений.

«Мне настолько наплевать на Лайму Вайкуле и ее желание выступать или не выступать. Если она приедет и выступит, я первое, что сделаю — пошлю запрос в прокуратуру на тех, кто ее пригласил. Нечего ей здесь делать», — сказала депутат.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал певицу «долбанутой» и посоветовал разобраться с властями в собственной стране. Он заявил, что россияне не обязаны ни перед кем извиняться.

В одном из последних интервью певица Лайма Вайкуле отказалась выступать в России. При этом она отметила, что может передумать, «если будут извинения и покаяние». В 2022 году после начала специальной военной операции на территории Украины артистка осудила действия российских властей и перестала давать концерты в стране.

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