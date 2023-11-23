Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:42, 23 ноября 2023Экономика

Для McDonald's в Казахстане нашли новое название

Рестораны McDonald's в Казахстане начали работать под брендом «I'M»

Фото: Unsplash

В Казахстане бывшие рестораны американской сети McDonald's открылись под новым брендом «I'M». Об этом сообщает «Интерфакс».

На презентации гендиректор управляющей компании ТОО «Food Solutions KZ» Асет Машанов заявил, что найденное название стало «результатом огромного труда», сопровождавшегося комплексной перестройкой всей организации. Он отметил, что параллельно с разработкой новых брендов удалось обеспечить бесперебойную работу всех ресторанов.

Американская сеть, проработавшая на казахстанском рынке шесть лет, ушла из страны начиная с января 2023 года. Такое решение в McDonald's приняли в связи с невозможностью найти в Казахстане замену мясу из России, которое из США запретили закупать казахстанскому франчайзи.

В результате рестораны продолжили работу без бренда, а в августе на их зданиях появились вывески с разными именами: «Мен Аружанмын», «Мен Юлиямын», «Мен Мадиярмын» (в переводе с казахского — «Я Аружан», «Я Юля», «Я Мадьяр» — прим. «Ленты.ру»). Возможность работы под брендом «Вкусно и точка» (компания пришла на смену McDonald's в России), по словам Машанова, не рассматривалась.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ поймала украинского агента. Он готовил теракт против российского офицера и маскировался под курьера

      Китаю стало сложнее покупать нефть у Венесуэлы после снятия санкций США

      Врач назвал россиянкам опасные последствия пластики груди

      Полиция ФРГ провела обыски по делу о планировавших госпереворот Reichsbürger

      Российским туристам раскрыли последствия вступления Кипра в Шенген

      Ле Пен указала на массовое недовольство европейцев миграционной политикой

      Российский регион обстреляли со стороны Украины

      Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице

      Поляки начали блокировку четвертого КПП на границе с Украиной

      Одну категорию пенсионеров призвали ждать повышения пенсии после Нового года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости