Для McDonald's в Казахстане нашли новое название

Рестораны McDonald's в Казахстане начали работать под брендом «I'M»

В Казахстане бывшие рестораны американской сети McDonald's открылись под новым брендом «I'M». Об этом сообщает «Интерфакс».

На презентации гендиректор управляющей компании ТОО «Food Solutions KZ» Асет Машанов заявил, что найденное название стало «результатом огромного труда», сопровождавшегося комплексной перестройкой всей организации. Он отметил, что параллельно с разработкой новых брендов удалось обеспечить бесперебойную работу всех ресторанов.

Американская сеть, проработавшая на казахстанском рынке шесть лет, ушла из страны начиная с января 2023 года. Такое решение в McDonald's приняли в связи с невозможностью найти в Казахстане замену мясу из России, которое из США запретили закупать казахстанскому франчайзи.

В результате рестораны продолжили работу без бренда, а в августе на их зданиях появились вывески с разными именами: «Мен Аружанмын», «Мен Юлиямын», «Мен Мадиярмын» (в переводе с казахского — «Я Аружан», «Я Юля», «Я Мадьяр» — прим. «Ленты.ру»). Возможность работы под брендом «Вкусно и точка» (компания пришла на смену McDonald's в России), по словам Машанова, не рассматривалась.