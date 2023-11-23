Экс-главу разведки Канады признали виновным в разглашении гостайны

Бывшего главу разведки Канады Ортиса признали виновным в разглашении гостайны

Бывшего главу разведывательного подразделения Королевской конной полиции Канады Кэмерона Ортиса присяжные признали виновным в разглашении гостайны. Об этом сообщает The Guardian.

При этом Ортис не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, включая нарушение закона о тайне, когда он раскрыл секретную информацию трем лицам в 2015 году и попытался сделать это еще раз. Он был арестован в 2019 году.

В свою защиту экс-разведчик заявил, что передавал секретные материалы, чтобы побудить их воспользоваться онлайн-сервисом шифрования, который передавал бы информацию союзным шпионским агентствам. Он также сказал присяжным, что работал над защитой страны от нераскрытой «серьезной угрозы».

После оглашения вердикта судья Роберт Марангер сообщил, что залог Ортиса будет отменен до вынесения приговора. Прокуроры добиваются для него 20-летнего срока для него, заявляя, что у не было полномочий разглашать секретные материалы и что он делал это не в рамках санкционированной секретной операции.

Ранее экс-главе военной разведки Евросоюза и армии Финляндии контр-адмиралу в запасе Георгию Алафузоффу было предъявлено обвинение в хранении дома секретных служебных документов. Прокуратура требует приговорить его к тюремному заключению на один год и восемь месяцев и лишить воинского звания.