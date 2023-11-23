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03:50, 23 ноября 2023Мир

Экс-советник Белого дома взят под стражу из-за высказываний

Экс-советник Белого дома Селдовиц взят под стражу из-за расистских высказываний

Фото: Unsplash

Экс-советника Белого дома и бывшего сотрудника госдепа США Стюарта Селдовица взяли под стражу после расистских и исламофобских высказываний. Об этом сообщает телеканал ABC 7.

Уточняется, что полиция Нью-Йорка начала уголовное расследование преступления на почве ненависти.

Ранее глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн раскритиковал высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана, назвавшего еврейское государство террористом. По мнению министра, турецкий лидер не имеет права морализировать, поскольку сам придерживается двойных стандартов.

16 ноября служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в отношении бывшего депутата Верховной Рады, националистки Ирины Фарион, которая высказывалась против использования украинцами русского языка.

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      Юлия Мискевич
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