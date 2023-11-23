Победительница «Фабрики звезд» рассказала о не попавших в эфир эпизодах

Певица Дайнеко: Фадеев называл участников шоу «Фабрика звезд» серыми мышами

Российская певица, победительница пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко раскрыла закулисье проекта. В интервью телеведущей Яне Чуриковой она заявила, что в эфир не попали эпизоды, где продюсер Максим Фадеев критиковал участников программы и называл их серыми мышами. Запись их разговора доступна на YouTube.

«Фадеев периодически приходил к нам раздавать люлей. Он говорил: "Вы скучные, вы серые мыши". (...) Фадеев реально на нас наезжал», — поделилась воспоминаниями об участии в «Фабрике звезд» Дайнеко.

По ее словам, на проекте не было ни интриг, ни скандалов, потому что все герои хорошо общались друг с другом. «Мы все дружили, у нас был классный коллектив», — подчеркнула артистка.

Ранее звезда «Фабрики звезд», певец Алексей Хворостян признался, что на проекте у него был мобильный телефон. Как уточнил артист, он пользовался устройством только в сауне, поскольку там не было камер.

Перед этим финалист седьмого сезона «Фабрики звезд» Влад Соколовский рассказал о том, как стал участником программы. Артист заявил, что попал на прослушивание благодаря знакомым.