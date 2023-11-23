Израиль и ХАМАС определили точное время гуманитарного перемирия

Al Jazeera: перемирие между Израилем и ХАМАС начнется 24 ноября в 7 часов

Гуманитарное перемирие между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС начнется 24 ноября в 7 часов утра (8:00 мск), заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Его слова приводит телеканал Al Jazeera.

«Перемирие в секторе Газа начнется завтра, в пятницу, в 07:00 по местному времени», — сказал дипломат на пресс-конференции в Дохе.

По словам аль-Ансари, заключенное между сторонами конфликта гуманитарное перемирие означает полное прекращение огня на территории Газы в течение четырех дней. «Мы надеемся, что это гуманитарное перемирие приведет к началу более широкой работы по достижению постоянного перемирия и прочного мира», — добавил он.

Ранее ХАМАС подтвердило договоренность с Израилем о временном перемирии. Там уточнили, что в рамках сделки будут освобождены 50 пленных женщин и детей в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских заключенных.

Тем временем в Израиле заявили, что сразу по окончании четырехдневного гуманитарного перемирия наземная операция в Газе продолжится. Страна продолжит решать военные задачи в анклаве и не остановится, пока потенциал палестинского движения не будет уничтожен.