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19:21, 23 ноября 2023Мир

Израиль и ХАМАС определили точное время гуманитарного перемирия

Al Jazeera: перемирие между Израилем и ХАМАС начнется 24 ноября в 7 часов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Гуманитарное перемирие между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС начнется 24 ноября в 7 часов утра (8:00 мск), заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Его слова приводит телеканал Al Jazeera.

«Перемирие в секторе Газа начнется завтра, в пятницу, в 07:00 по местному времени», — сказал дипломат на пресс-конференции в Дохе.

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По словам аль-Ансари, заключенное между сторонами конфликта гуманитарное перемирие означает полное прекращение огня на территории Газы в течение четырех дней. «Мы надеемся, что это гуманитарное перемирие приведет к началу более широкой работы по достижению постоянного перемирия и прочного мира», — добавил он.

Ранее ХАМАС подтвердило договоренность с Израилем о временном перемирии. Там уточнили, что в рамках сделки будут освобождены 50 пленных женщин и детей в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских заключенных.

Тем временем в Израиле заявили, что сразу по окончании четырехдневного гуманитарного перемирия наземная операция в Газе продолжится. Страна продолжит решать военные задачи в анклаве и не остановится, пока потенциал палестинского движения не будет уничтожен.

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      Глеб Бажуткин
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