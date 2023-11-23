Казахстанцы атаковали соцсети «Манчестер Юнайтед»

Казахстанцы атаковали соцсети МЮ на фоне новостей о переходе Нуралы Алипа

Казахстанцы атаковали страницу «Манчестер Юнайтед» (МЮ) в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Это произошло на фоне новостей о возможном переходе в английский клуб защитника «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алипа. Последний пост в соцсети собрал более 280 тысяч комментариев, большинство из которых сопровождаются эмодзи с флагом Казахстана.

«Просто вся страна будет болеть за МЮ», «Нуралы Алип вам точно нужен», «Возьмите Алипа вместо Харри Магуайра», — пишут пользователи под постом.

Ранее ИА El.kz сообщило, что в МЮ заинтересовались Алипом. Отмечалось, что представители команды приезжали на игру Казахстана против Словении (2:1) для просмотра.

23-летний Алип с февраля 2022-го выступает за петербургский «Зенит». В составе команды он по два раза выигрывал чемпионат России и завоевывал Суперкубок страны.