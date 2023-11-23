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16:18, 23 ноября 2023Бывший СССР

Лукашенко предупредил об исходящей от Украины угрозе всему миру

Лукашенко: перемещение вооружения через Украину угрожает всему миру

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Reuters

Перемещение вооружения через Украину в другие страны угрожает безопасности всего мира. Об исходящей от Киева опасности предупредил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что пожар региональных конфликтов, в которых применяются новейшие системы вооружения, может перекинуться в другие страны. Он отметил, что новый очаг разгорается на Ближнем Востоке.

Ранее появилась информация, что американское оружие, которым пользуются бойцы палестинского движения ХАМАС могло быть доставлено с территории Украины и Афганистана. В частности, это предполагала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

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      Алевтина Запольская
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