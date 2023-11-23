На российской военной технике заметили новый символ. Чем он отличается от Z и V?

На технике ВС России в зоне спецоперации появился новый тактический знак

На российской военной технике в зоне специальной военной операции (СВО) заметили новый тактический знак. Символ был нанесен на бронетранспортер, установленный на бронепоезде Енисей.

На бронетранспортере видны белые перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники. Ранее бронетехника с такими символами в объективы журналистов не попадала. Судя по кадрам, прежде на этом же бронетранспортере были другие тактические знаки — белые круги, используемые группой войск «Отважные».

Значение нового символа попытались объяснить

Предположительно, треугольники появились на бронепоезде между апрелем и августом. Внешне эти опознавательные знаки напоминают тактические символы, используемые на технике псковского десанта, — на них имеются аналогичные перевернутые треугольники, но с вписанными в них римскими цифрами.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военный эксперт Юрий Кнутов поделился с «Лентой.ру» своими предположениями насчет возможного значения нового символа. По его словам, обычно такие знаки обозначают принадлежность военной части, но по данным треугольникам сложно делать какие-либо точные выводы.

Обычно подобная символика используется для обозначения принадлежности к какому-то военному округу, но по этому символу сложно что-то сказать. Юрий Кнутов Военный эксперт

Минобороны разъясняло значение тактических знаков ВС России

При этом ранее Минобороны раскрывало значения литер Z и V, которые используются на российской военное технике. Латинская буква Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Позже оборонное ведомство уточнило, что буквы Z и V не несут специальной нагрузки и не являются официальными воинскими символами.

Тогда же депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин выразил надежду, что разъяснение от Минобороны поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности «при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов».