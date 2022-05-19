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Минобороны России разъяснило значение букв Z и V

Минобороны России не считает буквы Z и V официальными воинскими символами

Фото: РИА Новости

Минобороны России сообщило, что буквы Z и V не несут специальной нагрузки и не являются официальными воинскими символами. Об этом говорится в ответе заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Сергея Гусева на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Ответ опубликован в Telegram-канале политика.

«Данные знаки не являются официальными воинскиим символами (обозначениями и не несут специальной нагрузки)», — сообщили в министерстве. При этом в Минобороны подчеркнули, что эти знаки узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами России, Донецкой и Луганской народных республики «и многими другими».

Депутат выразил надежду, что разъяснение от Минобороны поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности «при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов».

В начале марта Минобороны объяснило, что латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

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Варвара Кошечкина
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