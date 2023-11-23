На Украине сообщили о взрывах в Полтавской области

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Полтавской области Украины на фоне тревоги

В Полтавской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Пишут о взрывах в Полтавской области», — говорится в публикации. Другие подробности не приводятся.

В регионе действует ракетная угроза, аналогичное предупреждение выпущено для Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей, уточняет «Зеркало недели».

В указанных регионах, а также в Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Накануне в Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в регионе звучали сигналы тревоги. Также тревога действовала в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях.

19 ноября в Киевской области в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

