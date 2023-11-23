Названы самые эффективные упражнения для ног с собственным весом

Журналисты Men Today назвали самые эффективные упражнения для ног с собственным весом, которые можно выполнять дома. Об этом сообщается в материале издания.

Начать предлагается с классических приседаний и выпадов вперед. Далее можно перейти к сплит-приседаниям, при которых одна нога отводится назад с упором на носок.

Затем можно сделать медленные подъемы на носки с опорой на стену. Еще одно упражнение, которое советуют в статье, — прыжки на преграду. Отмечается, что их можно выполнять на лестнице. Также авторы напомнили о необходимости растяжки перед тренировкой.

Ранее тренер Влада Уварова назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц в домашних условиях. Она предложила делать выпады на месте назад, подъемы на возвышение и румынскую тягу на одной ноге.