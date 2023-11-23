Обстановка у КПП на российско-финской границе попала на видео

РИА Новости: очередей перед КПП Лотта на российско-финской границе нет

Автомобилей и очередей на пункте проверки документов при проезде с российской стороны у контрольно-пропускного пункта (КПП) Лотта недалеко от финской границы нет. Ситуация у КПП попала на видео, кадры с места публикует РИА Новости.

Так, по данным агентства, обстановка спокойная. Отмечается, что примерно в 100 километрах от границы организован пункт проверки документов.

Ранее стало известно, что власти Финляндии решили закрыть все КПП на границе с Россией, кроме одного — Райа-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта, Мурманская область). Решение правительства вступит в силу в 00:00 24 ноября (01:00 по Москве). Пропускные пункты не будут работать минимум до 23 декабря.

