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21:09, 23 ноября 2023Из жизни

Пилоту вынесли приговор за обезглавленного скайдайвера

Во Франции осудили пилота, который лишил головы скайдайвера

Фото: Kamil Pietrzak / Unsplash

Во Франции вынесли приговор пилоту, который обезглавил скайдайвера, выпрыгнувшего из его самолета. Об этом сообщает Le Parisien.

64-летнего пилота Алана Ц. осудили и признали виновным в непреднамеренном убийстве. Его приговорили к 12 месяцам условного срока, как и требовал прокурор. Школу парашютистов Midi-Pyrénées, в которой работал пилот, обязали выплатить штраф размером в 21 тысячу евро.

В июле 2018 года в Юго-Западной Франции 40-летний опытный скайдайвер Николас Гали лишился головы при столкновении с крылом самолета, из которого он совершал прыжок. Гали прыгал не с парашютом, а в специальном вингсьюте, который позволяет планировать по воздуху. Подробности трагедии стали известны лишь недавно в связи с окончанием длительного расследования. В результате было возбуждено уголовное дело, и 64-летнему пилоту Алану Ц. предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве.

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На борту в тот день было восемь парашютистов и двое вингсьютеров. Гали и его партнер выпрыгнули из самолета первыми на высоте 4,4 тысячи метров к северу от Тулузы. Через 20 секунд после этого быстро снижающийся пилот нагнал мужчин на 300 метров ниже. Крыло и стойка летевшего на полной скорости самолета задели Гали в районе шеи. После этого у него сработал аварийный парашют. Второй мужчина избежал травм.

В ходе заседаний Алан Ц. признал, что не проводил инструктаж для своих пассажиров, а также то, что по итогам профосмотра не имел права подниматься в воздух из-за медицинских ограничений. Он сообщил, что быстро потерял вингсьютеров из виду и считал, что они находятся в другой стороне. «В отличие от парашютистов, которые долго находятся в свободном падении, с вингсьютерами дела обстоят сложнее, потому что они двигаются по прямой. Они медленно теряют высоту и могут столкнуться с самолетом», — рассказал Алан Ц. судье. По словам пилота, Гали отклонился от ожидаемого курса на север и не должен был двигаться параллельно с самолетом. «Это трагедия моей жизни, но не я ее виновник», — заявил Алан Ц.

Ранее сообщалось, что в США под суд попал бывший пилот, который четыре года преследовал женщину при помощи легкомоторного самолета. 65-летнего мужчину обвинили в том, что он множество раз низко пролетал над домом 42-летней Кэсси Вилуш, стараясь досадить ей.

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      Антонина Черташ
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