Пилоту вынесли приговор за обезглавленного скайдайвера

Во Франции осудили пилота, который лишил головы скайдайвера

Во Франции вынесли приговор пилоту, который обезглавил скайдайвера, выпрыгнувшего из его самолета. Об этом сообщает Le Parisien.

64-летнего пилота Алана Ц. осудили и признали виновным в непреднамеренном убийстве. Его приговорили к 12 месяцам условного срока, как и требовал прокурор. Школу парашютистов Midi-Pyrénées, в которой работал пилот, обязали выплатить штраф размером в 21 тысячу евро.

В июле 2018 года в Юго-Западной Франции 40-летний опытный скайдайвер Николас Гали лишился головы при столкновении с крылом самолета, из которого он совершал прыжок. Гали прыгал не с парашютом, а в специальном вингсьюте, который позволяет планировать по воздуху. Подробности трагедии стали известны лишь недавно в связи с окончанием длительного расследования. В результате было возбуждено уголовное дело, и 64-летнему пилоту Алану Ц. предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве.

На борту в тот день было восемь парашютистов и двое вингсьютеров. Гали и его партнер выпрыгнули из самолета первыми на высоте 4,4 тысячи метров к северу от Тулузы. Через 20 секунд после этого быстро снижающийся пилот нагнал мужчин на 300 метров ниже. Крыло и стойка летевшего на полной скорости самолета задели Гали в районе шеи. После этого у него сработал аварийный парашют. Второй мужчина избежал травм.

В ходе заседаний Алан Ц. признал, что не проводил инструктаж для своих пассажиров, а также то, что по итогам профосмотра не имел права подниматься в воздух из-за медицинских ограничений. Он сообщил, что быстро потерял вингсьютеров из виду и считал, что они находятся в другой стороне. «В отличие от парашютистов, которые долго находятся в свободном падении, с вингсьютерами дела обстоят сложнее, потому что они двигаются по прямой. Они медленно теряют высоту и могут столкнуться с самолетом», — рассказал Алан Ц. судье. По словам пилота, Гали отклонился от ожидаемого курса на север и не должен был двигаться параллельно с самолетом. «Это трагедия моей жизни, но не я ее виновник», — заявил Алан Ц.

Ранее сообщалось, что в США под суд попал бывший пилот, который четыре года преследовал женщину при помощи легкомоторного самолета. 65-летнего мужчину обвинили в том, что он множество раз низко пролетал над домом 42-летней Кэсси Вилуш, стараясь досадить ей.