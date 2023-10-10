Пилот четыре года преследовал женщину с помощью самолета

В США 65-летний бывший пилот 4 года терроризировал женщину с помощью самолета

В США под суд попал бывший пилот, который четыре года преследовал женщину при помощи легкомоторного самолета. Об этом сообщает Fox News.

65-летнего Майкла Арнольда обвинили в том, что он множество раз низко пролетал над домом 42-летней Кэсси Вилуш из Шайлервилл, штат Нью-Йорк, стараясь досадить ей и ее близким. В 2019 году американка владела небольшим кафе, куда Арнольд — бывший пилот торговой авиации — часто заходил пообедать. Через некоторое время он прислал ей странное письмо. «Там был он, связанный веревкой с голыми женщинами. Штук 20 таких фотографий. И он просил меня открыть свое сознание», — рассказала Вилуш.

Она ответила, что ей неприятно его поведение, и заблокировала в социальных сетях. После этого мужчина принялся регулярно летать над домом Вилуш на легком самолете и терроризировать ее. Он фотографировал ее двор и машину, а потом публиковал снимки в социальных сетях. Иногда Армстронг преследовал ее на автомобиле, когда она гуляла с собакой или вела дочь в школу. Он также присылал женщине по почте фотографии всей ее семьи с галочками около лиц.

В ноябре 2022 года Армстронг пролетел над домом Вилуш и забросал двор помидорами. После очередного полета мужчину арестовали в аэропорту. Его осудили за преследование и запретили приближаться к женщине, однако на полеты запрет не распространялся. Армстронг продолжил летать над домом Вилуш. В то же время ее мужу диагностировали рак. Врачи помочь мужчине не смогли. Во время прощания в мае 2023 года Армстронг появился среди гостей и даже попал в кадр камер местных новостей.

После этого ему выписали запретительный ордер на полеты в штате Нью-Йорк, однако он продолжил мучить Вилуш, вылетая с аэропортов в штатах Мэн и Вермонт. В пятницу, 6 октября, Армстронга арестовали за угрозы и преследование. Вилуш заявила, что теперь обратилась еще и в ФБР, чтобы положить конец преследованиям. Сам мужчина отказался комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что 60-летний житель британского города Макклсфилд влюбился в женщину и устроил за ней слежку через фитнес-приложение. Поначалу британка относилась к нему по-дружески, однако вскоре он начал проявлять признаки одержимости.