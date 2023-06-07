Одержимый женщиной бегун воспользовался фитнес-приложением для слежки за ней

В Великобритании одержимый женщиной бегун устроил за ней слежку через фитнес-приложение

60-летний Тимоти Миллс, житель британского города Макклсфилд, графство Чешир, влюбился в женщину и устроил за ней слежку через фитнес-приложение. Об этом сообщает The Sun.

Женатый мужчина познакомился с 49-летней матерью двоих детей Эммой Лорд в беговом клубе Macclesfield Harriers. Поначалу женщина относилась к Миллсу по-дружески, однако вскоре мужчина начал проявлять признаки одержимости. Он начал регулярно говорить Лорд, что любит ее и нуждается в ней. Миллс отправил женщине в социальной сети более 80 сообщений и 20 больших текстов. Помимо этого, поклонник писал Лорд письма и оставлял розы на пороге ее дома.

Затем мужчина стал следить за объектом страсти. Для этого он воспользовался фитнес-приложением Strava, в котором есть GPS-система для отслеживания маршрутов и времени пробежек. Вскоре он заметил, что Лорд бегает с другим мужчиной, так как время и маршрут их пробежек совпадали. Миллс закатил скандал и обвинил ее в том, что она завела роман с другим бегуном, чем сильно напугал ее. Лорд перестала выходить на пробежки, опасаясь встречи с одержимым поклонником.

Вскоре о поступках Миллса стало известно полиции. Беговой клуб отказал мужчине в членстве, а правоохранительные органы подали заявление о вынесении временного трехмесячного приказа о защите от преследования. В течение этого времени Миллсу запрещено связываться с Лорд, приближаться к ней и отправлять ей подарки. В настоящее время полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что мужчина не признает вину и не считает, что преследовал Лорд.

Ранее сообщалось, что британка Лора Долман, работавшая в супермаркете, влюбилась в начальника и наняла частного детектива для слежки. Поначалу женщина общалась с начальником только по рабочим вопросам, однако вскоре поняла, что испытывает к нему романтические чувства.

