Одержимая начальником женщина наняла детектива для слежки

Daily Mail: британка влюбилась в начальника и наняла детектива, чтобы следить за ним

Британка Лора Долман, работавшая в супермаркете в английском графстве Чешир, влюбилась в начальника и наняла частного детектива для слежки. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летняя Долман устроилась работать в магазин в ноябре 2020 года, где познакомилась с менеджером Марком Клэйвером. Поначалу женщина общалась с начальником только по рабочим вопросам, однако вскоре поняла, что испытывает к нему романтические чувства. Клэйвер, отец троих детей, не ответил Долман взаимностью, и тогда она начала преследовать его. Она приезжала к дому мужчины на машине и следила за ним.

Клэйвер, желая скрыться от одержимой им подчиненной, уволился из магазина в сентябре 2021 года и устроился на новую должность в другой супермаркет, а также поменял место жительства. Однако это не остановило Долман. Она наняла частного детектива, чтобы следить за ним, а также установила устройство слежения на его автомобиль. Помимо этого, женщина стала писать Клэйверу любовные письма и даже переписывалась с его бывшей женой.

В апреле 2022 года Долман решила рассказать мужчине, что отслеживает его передвижения с помощью GPS-маяка. Она приехала к дому Клэйвера, когда он гулял с сыном, и во всем ему призналась. Мужчина обратился в полицию, и Долман арестовали.

Во время допроса женщина заявила, что у нее с Клэйвером было много общего: они выросли в одном городе и ходили в одну школу. Она также утверждала, что между ними были доверительные отношения. В суде Долман признала себя виновной в преследовании. Дата вынесения приговора еще не назначена.

Ранее сообщалось, что житель США позвонил своей бывшей возлюбленной 815 раз за двое суток и попал под суд. Кроме того, американец несколько месяцев отправлял женщине тысячи оскорбительных сообщений.