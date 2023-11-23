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13:00, 23 ноября 2023Спорт

Победитель «Тур де Франс» признался в приеме допинга

Победитель «Тур де Франс» 1997 года Ян Ульрих признался в употреблении допинга

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Победитель «Тур де Франс» 1997 года Ян Ульрих признался в употреблении допинга. Его слова приводит Eurosport.

«Да, я принимал допинг. Это началось в 1996 году. Когда я этим занялся, уже были вещества, использование которых невозможно было проконтролировать», — заявил спортсмен. Он отметил, что нарушал правила, чтобы иметь равные возможности с другими гонщиками, которые также принимали допинг.

В феврале 2012 года Ульрих был дисквалифицирован за использование допинга, который получал через клинику доктора Эуфемиано Фуэнтеса. Его результаты с 1 мая 2005 года были аннулированы.

Помимо победы на «Тур де Франс», на счету Ульриха золото Олимпийских игр-2000 в командной гонке и серебро в индивидуальной. Также немец трижды выигрывал чемпионаты мира, а в 1999 году стал лучшим на «Вуэльте Испании». Он завершил карьеру в 2007 году.

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      Дарья Коршунова
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