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13:10, 23 ноября 2023Бывший СССР

Поляки начали блокировку четвертого КПП на границе с Украиной

ГПС Украины: польские перевозчики начали блокировку четвертого КПП на границе

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Польские перевозчики начали блокировку четвертого контрольно-пропускного пункта (КПП) на польско-украинской границе. Об этом сообщила Госпогранслужба (ГПС) Украины в Telegram.

«На территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.

Поляки могут продолжать блокировку 23 по 26 ноября. В ведомстве отметили, что проблемы могут возникнуть как на выезд из Польши, так и на въезд в республику. При этом препятствование движению автобусов и легкового транспорта не предусматривается.

В начале ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для перевозчиков с Украины и ограничить их количество. От этих действий Киев уже потерял более 400 миллиардов евро.

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      Алевтина Запольская
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