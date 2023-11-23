Посольство Украины направило ноту в МИД Польши из-за смерти водителей на границе

Посольство Украины Варшаве направило ноту в Министерство иностранных дел Польши после смерти еще одного водителя на пограничном контрольно-пропускном пункте (КПП). Об этом сообщил глава украинского дипломатического представительства Василий Зварыч, пишет ТАСС.

Посол прокомментировал смерть второго украинского водителя, который управлял грузовым автомобилем и находился в очереди, вызванной забастовкой польских перевозчиков перед КПП Корчева. Зварыч уточнил, что украинское дипломатическое ведомство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в МИД Польши и потребовало разблокировать движение грузовых транспортных средств.

«Соответствующие сигналы доведены также до министерства внутренних дел и администрации Польши», — указал дипломат.

Ранее стало известно, что польские перевозчики начали блокировку четвертого КПП на польско-украинской границе.