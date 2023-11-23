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17:31, 23 ноября 2023Бывший СССР

Президент Литвы успокоил говорившего об угрозе со стороны России главу МИД

Президент Литвы призвал успокоиться главу МИД, говорившего об угрозе от России

Фото: Juan Medina / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил «сесть и успокоиться» министру иностранных дел страны Габриелюсу Ландсбергису, который заявил, что Россию на Украине «остановить не удается, и она может развязать военные действия против стран НАТО». Об этом пишет ТАСС.

«Ничего неожиданного в последние недели на Украине не произошло. Вдруг [в высказываниях Ландсбергиса] смешались все цвета. Я бы предложил главе МИД просто сесть и успокоиться», — сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что такие высказывания «из кустов» портят имидж страны. «Они могут отразиться на поведении потенциальных инвесторов», — считает Науседа.

Ранее Габриелюс Ландсбергис высказался против мирного соглашения России и Украины. По его мнению, для Москвы мирное соглашение с Киевом будет означать лишь время для перевооружения. «Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них», — заявил глава литовского МИД.

Также Ландсбергис призывал к насильственной смене власти в России. За это в российском МИД ему пригрозили уголовной ответственностью.

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      Анастасия Яланская
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