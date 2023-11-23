Психолог назвала причины плохой успеваемости ребенка в школе

Психолог Екушевская посоветовала присмотреться к регулярным двойкам в дневнике

Основные причины плохой успеваемости ребенка в школе назвала в интервью «Известиям» психолог Анастасия Екушевская. Она дала родителям несколько советов, которые помогут исправить плохую успеваемость.

«Наиболее здоровый подход заключается в поиске баланса: важно обучать детей ценности образования, поддерживая при этом их любознательность и самостоятельность, а также показывать, что любовь и принятие не зависят от оценок», — сказала она.

При этом специалист уточнила, что плохие оценки не всегда говорят о плохой успеваемости, а могут быть свидетельством невнимательности. Однако к регулярным двойкам в дневнике она посоветовала присмотреться, так как на систематической основе они сигнализируют сразу о ряде проблем. Так, ребенок может потерять интерес к учебе в случае неправильно выстроенной системы обучения, когда ученик испытывает дефицит внимания учителя и не понимает материал из-за его плохой адаптации.

Кроме того, проблема может развиться на фоне низкого уровня самостоятельности школьника и неумения распоряжаться своим временем. Помимо этого, усугубить ситуацию могут конфликты на почве оценок — в семье, с учителями или сверстниками. В данном случае психолог рекомендует не использовать дома установку, что «отличники — хорошие, а двоечники — плохие». В этом случае дети с плохой успеваемостью могут начать чувствовать себя неполноценными и страдать от недостатка самоуважения.

Екушевская подчеркнула, что особенно важно не давить на ребенка и учить его адекватно воспринимать успехи и неудачи, видя в последних возможность для дальнейшего развития. Начать следует с простого разговора, после чего можно переходить к помощи в изучении какой-либо информации и дальнейшему поощрению усилий и успехов ребенка.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман и иммунолог и аллерголог Андрей Продеус предупредили родителей школьников о неочевидной причине плохих оценок у детей.