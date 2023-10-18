В России изменят модели перехода из 9-го в 10-й класс. Что ждет школьников?

Рособрнадзор введет новые правила перехода в 10-й класс и поступления в колледж

В России введут новые правила перехода в 10-й класс и поступления в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Также он прокомментировал возможные изменения в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и проведении Всероссийских проверочных работ.

Музаев заявил, что модель перехода в 10-й класс не отвечает современным требованиям

Глава Рособрнадзора отметил, что модель поступления в колледжи через конкурс аттестатов перестала работать, это очевидно для специалистов. При этом в 2023 году изменений не планируется.

Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится, потому что она не отвечает современным требованиям Анзор Музаев глава Рособрнадзора

Музаев пояснил, что сейчас для поступления в колледж не требуют результаты ЕГЭ или ОГЭ, важно наличие аттестата. Зачастую документ об образовании выдается девятикласснику лишь для того, чтобы он спокойно поступил в техникум или колледж, и «не портил картинку» в 10-м классе.

В колледжи уходят после 9-го класса практически отличники. А слабоуспевающие идут в 10-й класс. Здесь объективностью не пахнет Анзор Музаев глава Рособрнадзора

С 1 сентября 2023 года в российских школах произошел ряд нововведений. Для учащихся ввели начальную военную подготовку и преподавание одиннадцатиклассникам истории по новому учебнику, вернули серебряные медали, а также разрешили в обязательном порядке привлекать учеников к общественно полезной трудовой деятельности.

Глава Рособрнадзора допустил изменения в подходе к проведению Всероссийских проверочных работ

Глава Рособрнадзора ответил на вопрос о возможной отмене Всероссийских проверочных работ. По его словам, в настоящее время это неактуально.

Для школьников отменят только ВПР по иностранным языкам — английскому, французскому и немецкому, уточнил Музаев.

Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам... Это решение консолидированное, принятое Анзор Музаев глава Рособрнадзора

Остальные предметы, по словам главы Рособрнадзора, останутся в перечне. Однако, подчеркнул он, есть нюансы, связанные с проведением контрольных для учеников 11-х классов.

Музаев заявил, что серьезных изменений в ЕГЭ не планируется

Музаев сообщил, что в 2024 году серьезных изменений в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) не предвидится, ученики, преподаватели и родители могут спокойно готовиться. Расписание на 2024 год могут опубликовать в конце 2023-го или в начале следующего.

Он также отметил, что проведение ЕГЭ по естественно-научным предметам, например физике, химии и профильной математике, в компьютерном формате не планируется.

Сразу скажу — не планируется. Переход на информатику потребовал очень много времени, элементарно не везде хватало оборудования. Переход на другие предметы — нет в этом необходимости Анзор Музаев глава Рособрнадзора

Глава Рособрнадзора уточнил, что возможности компьютера ограничены. Из-за этого придется вернуться в старый формат с «угадайками», за что неоднократно критиковали экзамен.

В сентябре Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024-2025 учебном году. Ученикам нужно будет набрать 40 баллов на экзамене по русскому языку, 39 по математике, 39 по физике, 45 баллов по обществознанию и 35 по истории. Сдающим иностранный язык нужно будет набрать 30 баллов, литературу — 40 баллов, биологию — 39 баллов, химию — 39 баллов, а географию — 40 баллов.

Глава Рособрнадзора заявил, что отказ от ОГЭ не рассматривается

Музаев заявил, что отказ от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса не рассматривается.

По его словам, при введении системы ОГЭ, предусматривающей сдачу двух обязательных экзаменов и двух по выбору, предполагалась возможность постепенного увеличения числа сдаваемых предметов: два обязательных и четыре по выбору.

Но мы посмотрели эволюцию экзамена, как это все происходит, и не стали переходить на следующий уровень к шести экзаменам Анзор Музаев глава Рособрнадзора

В августе глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в стране нет и никогда не будет полностью дистанционного образования, тем самым поставив точку в этом вопросе. По словам министра, при таком онлайн-формате обучения нет системы воспитания, общения с учителями и сверстниками.