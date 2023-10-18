В школах отменили всероссийские контрольные по английскому языку

Глава Рособрнадзора Музаев заявил об отмене ВПР по иностранным языкам

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам будут отменены для школьников. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит РИА Новости.

Речь идет о всероссийских контрольных работах по английскому, французскому и немецкому языку.

«Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам... Это решение консолидированное, принятое», — пояснил он.

Остальные предметы, по словам Музаева, останутся в перечне ВПР. Однако, подчеркнул он, есть нюансы, связанные с проведением контрольных для учеников 11-х классов.

Ранее глава Рособрнадзора заявил, что модель перехода из девятого в десятый класс в России не соответствует современным требованиям и в скором времени ее изменят. Механизм поступления в колледжи после девятого класса также претерпит изменения, добавил он.