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16:57, 1 сентября 2023Интернет и СМИ

Врачи предупредили родителей о неочевидной причине плохих оценок у детей

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Врач-кардиолог Герман Гандельман и иммунолог и аллерголог Андрей Продеус предупредили родителей школьников о неочевидной причине плохих оценок у детей. В эфире программы «Жить здорово!» они заявили, что неуспеваемость может быть связана с дефицитом витамина B12. Выпуск передачи доступен на сайте Первого канала.

Продеус рассказал, что соответствующие результаты показало медицинское исследование, опубликованное в 2016 году. Согласно этим данным, дети с дефицитом витамина B12 плохо учились и получали плохие оценки в школе. «Нет витамина В12 — будешь двоечником», — заключил он.

Гандельман объяснил, что этот витамин необходим для формирования оболочки, изолирующей нервные волокна. «Если нет достаточного количества витамина B12, есть короткое замыкание. Мы не можем мыслить, думать», — объяснил он.

Для того, чтобы восполнить дефицит B12, врачи предложили есть баранью печень.

Ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин заявил, что скумбрия, богатая витамином B12, поможет предотвратить деменцию. По словам специалиста, его дефицит повышает риск развития заболевания на 40 процентов.

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    Мария Большакова
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