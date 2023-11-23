В Госдуме предложили проверять на психическое здоровье желающих взять кредиты

Депутат ГД Останина предложила проводить психологический тест при взятии кредита

Для борьбы с мошенническими действиями при оформлении кредитов перед подписанием договора банки могли бы проводить психологическое тестирование. С таким предложением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной обратилась председатель семейного комитета ГД Нина Останина, передает РИА Новости.

Депутат отметила, что самый распространенный вариант телефонного мошенничества — это убеждение клиента банка перевести средства на безопасный счет. В отдельный случаях злоумышленникам даже удается убедить жертву взять кредит в банке.

Проверку на психическое здоровье в конкретный момент Останина назвала способом защитить население от таких преступных алгоритмов. Если тест покажет, что проситель займа находится под внешним воздействием, то его могут отправить к уполномоченному банком психологу.

Автор обращения попросила Набиуллину высказать позицию ЦБ по вопросу целесообразности внесения соответствующих изменений в действующее законодательство.

Ранее сообщалось, что к ноябрю суммарный портфель кредитов россиян и бизнеса впервые превысил 100 триллионов рублей. Их них займы физических лиц достигли 30,7 триллиона рублей. По данным регулятора, с начала года объем кредитов вырос на 19 процентов. В свою очередь, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что за январь-сентябрь 2023 года количество россиян-неплательщиков по кредитам выросло на 22 процента, до 21,1 миллиона человек.