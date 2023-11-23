Пьяная сотрудница авиакомпании потерла ягодицы пассажирки и пошла под суд

Пассажирка Delta Air Lines подала в суд на американскую авиакомпанию из-за неуместных прикосновений ее сотрудницы. Подробностями истории делится канал Fox 9.

Инцидент произошел на рейсе из Лас-Вегаса в Миннеаполис ноябре 2022 года. Элисон Петри (Alison Petri) заявила, что во время полета пьяная сотрудница перевозчика, которая летела в другой город в свободное от работы время и сидела рядом, начала к ней приставать. Она потерла ягодицы женщины и несколько раз поцеловала ее. По словам пострадавшей, она пошла к бортпроводникам и сообщила о произошедшем, но те продолжили подавать коллеге алкоголь.

Петри подала в суд на Delta Air Lines и непристойную сотрудницу, которая в материалах дела названа Эбигейл Луизой Требник-Эмерсон (Abigail Louise Trebnick-Emerson). Выяснилось также, что работники Delta неоднократно предупреждали нарушительницу об иске против нее. Как утверждает адвокат Петри, бортпроводники вступали в сговор друг с другом, чтобы выгородить коллегу.

Известно, что во время разбирательства летом 2023-го судья отклонил обвинение Петри в сексуальных домогательствах и признал нарушительницу виновной в мелком хулиганстве. Ее приговорили к году наблюдения без надзора.

Ранее сообщалось, что сотрудник таможни Гонконга изнасиловал пьяную туристку из Швеции. Нарушителя удалось взять под стражу, максимальное наказание по предъявляемому ему обвинению — пожизненный тюремный срок.