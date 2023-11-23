Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:00, 23 ноября 2023Экономика

Рост цен на хлеб в России прокомментировали

«Руспродсоюз»: хлеб в России в 2023 году подорожал на 5 %

Фото: Unsplash

Хлеб в России в 2023 году подорожал на пять процентов. Его стоимость выросла в пределах инфляции, со ссылкой на Ассоциацию производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») сообщает РИА Новости.

Как отметили в «Руспродсоюзе», в ноябре 2022-го средняя стоимость хлеба в розничных магазинах составляла 85,07 рубля за килограмм. Согласно данным Росстата, на конец сентября средняя розничная стоимость хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки выросла на 3,4 процента, до 72,16 рубля за килограмм.

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия за год поднялись на 5 процентов, в то время как затраты на логистику, увеличение зарплат, сервисное обслуживание оборудования и запчастей выросли на 25-35 процентов. Производственные фонды хлебопекарных заводов изношены, и производители работают на грани рентабельности. Государственной поддержки им перестало хватать в связи с ростом ключевой ставки, прокомментировали представители отрасли.

По словам производителей, стоимость муки все меньше влияет на цены. Больший вклад в подорожание вносят рост цен на масложировую продукцию и сахар, транспортные расходы, дефицит кадров и рост оплаты труда, стоимость энергии, упаковочных материалов, запчастей.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного на 22 года за каннибализм россиянина помиловали за участие в СВО

      Михалков высказался о работе с релокантами фразой «не хочу и не буду»

      На Украине назвали критической ситуацию на границе в Польшей

      Знаменитый тренер решил избавиться от особняка в Англии

      Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40 процентов

      Туктамышева ответила на вопрос о выступлении под нейтральным флагом

      Певица Глюкоза опубликовала видео в купальнике

      Россиянка девять лет получала пособия на несуществующего ребенка и попалась

      В Москве школьница воткнула скальпель в спину одноклассника за качание на стуле

      Россиянам в «Черную пятницу» предложили надгробия и траурные ленты со скидкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости