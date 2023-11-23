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10:58, 23 ноября 2023Россия

Россия доставит еще одну партию гумпомощи для населения сектора Газа

Спецборт МЧС России доставит еще 28 тонн гумпомощи для населения сектора Газа
СюжетНаселение России:

Фото: Abed Sabah / Reuters

Спецборт МЧС России доставит еще 28 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

На борту Ил-76: продукты и консервы, постельные принадлежности, детское питание и средства личной гигиены.

Самолет ведомства вылетел из аэропорта Минеральные Воды 23 ноября. Специалисты МЧС России передадут гуманитарный груз представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа в аэропорту Эль-Ариш.

Гуманитарная миссия реализуется по указанию президента России Владимира Путина.

21 ноября из Дагестана для населения Газы было доставлено 27 тонн гумпомощи.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что более 570 из 909 человек, которые обратились к России за помощью в эвакуации, покинули сектор Газа.

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      Евгения Куликова
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