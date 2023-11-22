В МЧС назвали число эвакуированных из Газы россиян

Глава МЧС Куренков заявил, что сектор Газа покинули более 570 россиян

Более 570 из 909 человек, которые обратились к России за помощью в эвакуации, покинули сектор Газа. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании президента РФ с правительством в среду, 22 ноября. Его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Он также рассказал, что Москва направила для населения сектора Газа более 245 тонн гуманитарной помощи, запланированы еще поставки.

МЧС России вместе с МИД, ФСБ, МВД, Минздравом и другими органами власти организует работу по эвакуации российских граждан и членов их семей из Газы. Пункт пропуска Рафах уже пересекли 484 гражданина России и 87 родственников с гражданством других государств.

«Шестью рейсами авиации МЧС России в аэропорт Домодедово доставлено 553 человека, в том числе 259 детей. Сейчас в Каире ожидают отправки 18 человек», — рассказал Куренков.

Гражданам оказывают всестороннюю помощь.

Также спецбортами МЧС России для жителей Газы регулярно отправляется гуманитарная помощь. На сегодняшний день доставлено более 245 тонн такого груза. 27 тонн гумпомощи было доставлено вчера. Еще одна доставка планируется 23 ноября. Ее вес составит 28 тонн.