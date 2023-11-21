МЧС России доставило еще 27 тонн гумпомощи в Газу

МЧС России доставило еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения Газы

Самолет МЧС России доставил еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. Об этом во вторник, 21 ноября, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

В Telegram-канале министерства уточняется, что гумпомощь прибыла в аэропорт Эль-Ариша из Дагестана.

О том, что Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет стало известно днем ранее, 20 ноября.

Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в Газу. Помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.