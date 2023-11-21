МЧС России доставило еще 27 тонн гумпомощи в Газу
МЧС России доставило еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения ГазыСюжетНаселение России:
Самолет МЧС России доставил еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. Об этом во вторник, 21 ноября, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.
В Telegram-канале министерства уточняется, что гумпомощь прибыла в аэропорт Эль-Ариша из Дагестана.
О том, что Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет стало известно днем ранее, 20 ноября.
Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в Газу. Помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.