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11:03, 21 ноября 2023Россия

МЧС России доставило еще 27 тонн гумпомощи в Газу

МЧС России доставило еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения Газы
СюжетНаселение России:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Самолет МЧС России доставил еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. Об этом во вторник, 21 ноября, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

В Telegram-канале министерства уточняется, что гумпомощь прибыла в аэропорт Эль-Ариша из Дагестана.

О том, что Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет стало известно днем ранее, 20 ноября.

Гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в Газу. Помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

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      Евгения Куликова
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