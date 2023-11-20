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06:41, 20 ноября 2023Мир

Россия доставит в Газу дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи

Борт МЧС вылетел в Египет для доставки жителям Газы гумпомощи на 27 тонн

Фото: Telegram-канал / МЧС России

МЧС России доставит еще 27 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, Ил-76 ведомства вылетел из Махачкалы в Египет. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Уточняется, что гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые отправят ее в Газу. В министерстве отметили, что помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

16 ноября Россия отправила 21 тонну гуманитарной помощи для жителей Газы.

Ранее МЧС отправило еще 25 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы. Им передали продукты питания, средства личной гигиены, одежду, пледы и портативные печи.

5 ноября было направлено два самолета с 60 тоннами гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа. В частности, нуждающимся передали продукты питания, матрасы и подушки.

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      Юлия Мискевич
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