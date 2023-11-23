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13:50, 23 ноября 2023Бывший СССР

Россия применила в Авдеевке кассетные боеприпасы

ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Авдеевке кассетными авиабомбами РБК-500
СюжетРоссия и НАТО:

Кадр: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Российские военные нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении с помощью кассетных авиабомб РБК-500. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Утверждается, что РБК-500 оснащены унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Российский военнослужащий с позывным Вожак подтвердил информацию о нанесении ударов по украинским позициям кассетными боеприпасами. В своем Telegram он опубликовал пост, в котором говорится, что в радиоэфире ВСУ началась «натуральная истерика» после атаки.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «МК» напомнил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) обладают большим количеством кассетных боеприпасов. Более того, они во многом превосходят аналогичный тип боеприпасов стандарта НАТО.

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«Мы их не применяли по гуманным соображениям. Но после того как НАТО поставило кассетные боеприпасы Украине, количество ударов этими снарядами возросло в разы. Поэтому Россия имеет все основания для применения таких боеприпасов», — высказался эксперт, добавив, что «сейчас многие классические правила ведения боя отошли в сторону».

19 ноября российские военные впервые применили кассетные бомбы РБК-500 в зоне специальной военной операции (СВО). Удары наносились по позициям войск Украины. Утверждается, что массово они использовались российскими военными на южнодонецком направлении — это произошло вблизи поселения Старомайорское.

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