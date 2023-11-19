Россия нанесла массированный удар кассетными боеприпасами по позициям ВСУ. Опубликовано видео бомбардировки

В сети появилось первое видео удара кассетной бомбой РБК-500 по позициям ВСУ

Российские военные впервые применили кассетные бомбы РБК-500 в зоне специальной военной операции (СВО). Удары наносились по позициям войск Украины.

Утверждается, что массово они использовались российскими военными на южнодонецком направлении — это произошло вблизи поселения Старомайорское.

Удары российских военных кассетными бомбами РБК-500 попали на видео

В воскресенье, 19 ноября, в сети распространилась запись, на которой запечатлен момент бомбардировки.

На кадрах видно, как на всем поле среди деревьев мелькают быстрые вспышки, после чего вверх поднимается дым. Затем показана съемка еще с одного плана — на горизонте видно, как над землей волнообразно мигают огни, быстро переходя в другую часть поля.

Такое применение кассетных бомб в зоне СВО происходит не впервые, однако сам момент с РБК-500 был запечатлен только сейчас.

РБК-500 предназначена для поражения пехоты и личного состава противника

РБК-500 начала применяться войсками еще в 1987-м.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, РБК-500 сбрасывают с высоты нескольких километров, один боеприпас весит примерно полтонны. В одной такой кассете находится множество «осколочных бомбочек, весом по 400 граммов каждая», которые уже при ударе разлетаются на большие расстояния. «Контейнер раскрывается на определенной высоте, а дальше боеприпасы разбрасываются», — объяснил он.

Кроме того, эксперт рассказал, что РБК-500 предназначена для поражения пехоты и личного состава противника. Украина сейчас на некоторых участках продолжает устраивать «мясные штурмы», применяя в том числе кассетные бомбы, так что войскам России пришлось принять аналогичные меры.

Макет бомбовой кассеты с боевыми элементами РБК-500 ПТАБ-1М. Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Россия долгое время не применяла кассетные бомбы в зоне СВО

В середине июля министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Россия воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе СВО, так как понимает их угрозу для мирного населения. В то же время он добавил, что если Вашингтон поставит Украине подобные бомбы, то российским войскам придется использовать в ответ аналогичные средства поражения против ВСУ.

У ВС РФ есть кассетные бомбы, которые «гораздо эффективнее, чем американские». Таким образом российский министр отреагировал на планы США передать Украине кассетные боеприпасы.

Помимо этого, он отметил, что ни Москва, ни Вашингтон, ни Киев не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам. А именно в ней говорится о том, что запрещено накапливать, передавать снаряды, которые распространяют субснаряды.