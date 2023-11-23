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16:51, 23 ноября 2023Ценности

Россиянам раскрыли опасность мытья головы гелем для душа и мылом

Трихолог Тихонова: после мытья головы мылом могут появиться зуд и перхоть

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Врач-трихолог, дерматолог и косметолог Анастасия Тихонова раскрыла россиянам опасность мытья головы гелем для душа и мылом. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

В первую очередь специалистка подчеркнула, что жидкое, кусковое мыло и гель для душа вызывают сухость кожи головы, зуд и перхоть. Вследствие этого, отмечает трихолог, присоединяется вторичная бактериальная инфекция.

«Пересушенная поврежденная кожа будет являться не только разрушенным барьером для проникновения патогенной микрофлоры, но и создаст негативное окружение для такого крошечного, но немаловажного органа, как волосяной фолликул. При длительном губительном уходе он может уйти в фазу покоя, что будет причиной преждевременного выпадения волос», — предупредила Тихонова.

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По словам доктора, шампунь является единственным подходящим средством для очищения кожи головы, поскольку другие продукты могут нанести серьезный вред волосам. Упомянутые средства, в которых отсутствуют необходимые уходовые ингредиенты, приводят к тусклости и ломкости прядей.

«Гели для душа и жидкое мыло довольно проблематично вымываются из волос. Кроме того, такие средства создают пленку на поверхности волосяного стержня, которая не смывается жесткой водой, из-за чего волосы становятся непослушными, спутываются. Вдобавок на фоне такого "ухода" кожа головы будет загрязняться в два раза быстрее, а волосы приобретут жирный блеск, вынуждая прибегать к мытью головы чаще», — заключила Тихонова.

Ранее в ноябре стилист перечислил россиянам способы сохранить качество волос осенью и зимой. Специалист отметил необходимость регулярной стрижки кончиков волос. Помимо этого, Охапкин подчеркнул, что выходить на улицу сразу после сушки феном не стоит, поскольку важно давать прядям остыть.

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      Екатерина Ештокина
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