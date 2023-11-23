Россиянин избил мать деревянной скалкой и лишил ее жизни

В Иркутской области суд арестовал мужчину, убившего мать деревянной скалкой

В Нижнеудинске (Иркутская область) суд арестовал 35-летнего местного жителя, который избил 54-летнюю мать деревянной скалкой и лишил ее жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчине предъявили обвинение по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, 10 ноября мама и сын поссорились, после чего мужчина расправился с родственницей и спрятал ее в подвале дома. После совершения преступления злоумышленник покинул город, скрывшись от следствия.

Тревогу забили бдительные соседи, которые спустя неделю обратились в полицию и сообщили об исчезновении женщины. Силовики быстро вышли на след подозреваемого и задержали его.

Ранее стало известно, что в Брянской области суд рассмотрит дело 18-летнего местного жителя, пытавшегося расправиться с матерью.