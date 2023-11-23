Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Кривом Роге
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге
В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины ночью был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram.
22 ноября он распространил информацию о повреждении другого объекта инфраструктуры.
Кроме того, в этот же день стало известно о повреждении завода в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Урон понесло предприятие, расположенное в Бериславском районе.