Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Кривом Роге

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге

В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины ночью был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram.

22 ноября он распространил информацию о повреждении другого объекта инфраструктуры.

Кроме того, в этот же день стало известно о повреждении завода в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Урон понесло предприятие, расположенное в Бериславском районе.