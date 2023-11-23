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09:48, 23 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Кривом Роге

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге

Фото: Libkos / AP

В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины ночью был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram.

22 ноября он распространил информацию о повреждении другого объекта инфраструктуры.

Кроме того, в этот же день стало известно о повреждении завода в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Урон понесло предприятие, расположенное в Бериславском районе.

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      Алевтина Запольская
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