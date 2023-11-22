В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры. Об этом заявил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

«Поврежден инфраструктурный объект», — говорится в публикации.

Ранее в подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден завод. Глава украинской военной администрации в регионе Александр Прокудин сообщил, что находящееся в Бериславском районе предприятие получило повреждения в ночь на 22 ноября. В это время в области действовала воздушная тревога, которая продлилась около двух часов.

Также сообщалось о работе средств противовоздушной обороны в Киевской области. Военная администрация региона призывала жителей соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях.