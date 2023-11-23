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19:43, 23 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о застрявшем на польской границе оборудовании для ВСУ

На заблокированной украинско-польской границе застряло оборудование для ВСУ

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

На заблокированной украинско-польской границе застряло военное оборудование для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другой критический импорт. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

В частности, в пробках на границе стоят фуры, в которых находятся комплектующие для детекторов приближения «Ланцетов». Также сообщается, что на подъезде к Украине застряло топливо, дроны, тепловизоры, товары медицинского назначения и гуманитарная помощь.

Украинские блогеры призывают подписчиков оставлять свои комментарии об этой ситуации на странице организатора блокады Рафала Меклера в Facebook. Кроме того, они просят Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести в отношении него санкции.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил, что Киев намерен обсуждать разблокировку границы уже с новым руководством Польши. В настоящий момент, по его словам, Киев общается с властями польских воеводств.

В начале ноября польские перевозчики заблокировали украинско-польскую границу в знак протеста. Участники акции потребовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

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      Алевтина Запольская
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