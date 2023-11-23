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15:33, 23 ноября 2023Бывший СССР

На Украине назвали условие для обсуждения разблокировки границы с Польшей

Деркач: Украина будет обсуждать разблокировку границы с новыми властями Польши

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Киев намерен обсуждать разблокировку польско-украинской границы уже с новым правительством Польши. Об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящий момент украинская сторона контактирует по этому вопросу с местными властями Польши. «Вчера отправили официальные запросы в Люблинское и Подкарпатское воеводства, чтобы они обеспечили необходимые условия нашим водителям. Хотя бы так. А говорить о разблокировке, наверное, уже будем с новым правительством», — сказал замминистра.

В начале ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. По данным Федерации работодателей Украины, от этих действий Киев потерял свыше 400 миллионов евро.

10 ноября стало известно, что три польских оппозиционных объединения «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и планируют сформировать правительство.

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      Алевтина Запольская
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