На Украине назвали условие для обсуждения разблокировки границы с Польшей

Деркач: Украина будет обсуждать разблокировку границы с новыми властями Польши

Киев намерен обсуждать разблокировку польско-украинской границы уже с новым правительством Польши. Об этом заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящий момент украинская сторона контактирует по этому вопросу с местными властями Польши. «Вчера отправили официальные запросы в Люблинское и Подкарпатское воеводства, чтобы они обеспечили необходимые условия нашим водителям. Хотя бы так. А говорить о разблокировке, наверное, уже будем с новым правительством», — сказал замминистра.

В начале ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. По данным Федерации работодателей Украины, от этих действий Киев потерял свыше 400 миллионов евро.

10 ноября стало известно, что три польских оппозиционных объединения «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и планируют сформировать правительство.