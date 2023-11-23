Украина ввела санкции против Чубайса и Кудрина

Чубайс и Кудрин попали в санкционный список Украины

Экс-глава «Роснано» и бывший специальный представитель президента России Анатолий Чубайс, а также бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин попали в санкционный список Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Кроме того, под украинские санкции попали начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской, генеральный директор агентства ТАСС Андрей Кондрашов и другие.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из России.

До этого украинский лидер внес в Раду законопроект о введении санкций в отношении военно-промышленного комплекса России и Белоруссии.