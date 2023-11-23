Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Зеленский двумя указами ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, преимущественно из России. Соответствующие документы были опубликованы на сайте главы государства.

В частности, под санкции попали командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, а также гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены Донецкой и Луганской народных республик Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие.

Кроме того, Зеленский ввел санкции в отношении компаний в сферах авиации, строительства и технологий, зарегистрированных в России, на Кипре, в Китае и других государствах.

Санкции введены на срок от 5 до 10 лет.

Ранее в Верховную Раду был внесен законопроект, призывающий к введению санкций против России и Белоруссии в сфере военно-промышленного комплекса. Инициатором законопроекта является Зеленский.