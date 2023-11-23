«Ураганы» на вооружении российской армии заменят на высокоточные «Торнадо-С»

«Известия»: РСЗО «Ураган» в российской армии заменят на высокоточные «Торнадо-С»

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», стоящие на вооружении российской армии, постепенно заменят на высокоточные, более современные и дальнобойные «Торнадо-С». Такое решение принято в Минобороны РФ по итогам изучения опыта спецоперации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

На первом этапе новая техника поступит в окружные (они же фронтовые) реактивные бригады и артиллерийские бригады общевойсковых армий. Затем «Торнадо-С» начнут принимать артполки мотострелковых и танковых дивизий.

Собеседники издания указали на объективные сложности в возможной модернизации «Ураганов», в то время как «Торнадо-С» должны радикально усилить возможности российской артиллерии.

Ранее в госкорпорации «Ростех» рассказали, что РСЗО «Торнадо-С» способны накрывать снарядами большие площади и поражать отдельные цели высокоточными боеприпасами. Благодаря новым управляемым снарядам дальность стрельбы РСЗО увеличилась с 90 до 120 километров, что приблизило ее к тактическим ракетным комплексам.