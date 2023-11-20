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20:53, 20 ноября 2023Наука и техника

В «Ростехе» рассказали о преимуществах системы «Торнадо-С»

«Ростех»: РСЗО «Торнадо-С» способна поражать цели высокоточными боеприпасами
СюжетТорнадо в России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» способны накрывать снарядами большие площади и поражать отдельные цели высокоточными боеприпасами. О преимуществах системы индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал ТАСС.

Он заверил, что «Ростех» продолжит развитие «Торнадо-С». Благодаря новым управляемым снарядам дальность стрельбы РСЗО увеличилась с 90 до 120 километров, что приблизило ее к тактическим ракетным комплексам.

По словам Оздоева, такие боеприпасы можно использовать для поражения объектов там, где применение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» будет избыточным. «Точность попадания "Торнадо-С" очень высокая, а мощности головной части достаточно, чтобы поразить практически любой, даже серьезно защищенный объект», — отметил он.

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Система «Торнадо-С» стала развитием РСЗО «Смерч». Установка получила 12 направляющих для реактивных снарядов калибра 300 миллиметров и автоматизированную систему управления наведением и огнем. Каждый боеприпас может получать индивидуальное полетное задание.

В сентябре Минобороны России сообщило, что при использовании современных боеприпасов точность ударов РСЗО «Торнадо-С» достигает ста процентов.

В июне источник РИА Новости рассказал, что РСЗО «Смерч» получит управляемые снаряды с инерциальной системой наведения и корректировкой со спутника для применения в зоне специальной военной операции.

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