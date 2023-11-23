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16:52, 23 ноября 2023Бывший СССР

В Грузии назвали аморальным празднование годовщины «революции роз»

Депутат Сарджвеладзе назвал аморальным празднование годовщины «революции роз»

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе назвал аморальным празднование двадцатой годовщины «революции роз», в результате которой к власти пришла партия «Единое национальное движение». Его слова приводит «Газета.ру».

«Это некрасиво для этой политической команды. Они не осознают, что обидели и обязаны извиниться перед людьми, которые жили в условиях терроризма и испытали на себе свой режим», — заявил он.

По мнению депутата, члены «Нацдвижения» лишены не только политической, но и «всякой морали».

«Революция роз» произошла в Грузии в 2003 году. Оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили, Зурабом Жванией и Нино Бурджанадзе смогла через массовые акции добиться отставки на тот момент действующего президента Эдуарда Шеварднадзе. Сам Саакашвили стал следующим лидером республики.

В настоящий момент экс-президента Саакашвили судят за разгон протестов в 2007 году и растрату бюджетных средств. В ходе заседания суда 20 ноября он призвал действующую главу государства Саломе Зурабишвили помиловать его и восстановить политический баланс в стране.

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      Александр Курбатов
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