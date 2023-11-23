В Индии заявили о возможной кремации двух россиян

РИА Новости: кремацию найденных в Индии россиян могут отложить

Двое россиян, найденных без признаков жизни в индийском штате Химачал-Прадеш, будут кремированы. Однако процедуру могут отложить по результатам следствия, сообщили РИА Новости в полиции штата.

Уточняется, что следователи не исключают возможность самоубийства, поэтому проведут аутопсию. «Если при вскрытии тел будет обнаружено что-то подозрительное, то мы начнем следствие — и тогда кремация может быть отложена», — заявил правоохранитель.

Ранее сообщалось, что двух россиян обнаружили у горячего источника в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. По данным местных СМИ, это были 37-летний Максим Белецкий и 21-летняя Анна Ранцева. Рядом с телами туристов лежали паспорта и мобильные телефоны, а также записки с указаниями о том, как распорядиться их вещами.